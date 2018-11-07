Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-07T09:04:01+03:00

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Томские приставы опечатали башенный кран на 90 суток. Причиной стало судебное решение Ленинского районного суда. Его вынесли после проверки сотрудников Ростехнадзора. Специалисты обнаружили несколько нарушений промышленной безопасности.

- В частности, отработавшая нормативный срок службы техника допускалась к работе без экспертизы. Кроме того, на рельсовом пути башенного крана имелись незатянутые болтовые соединения, отсутствовали предохранительные замки на стропе, зазоры в стыках рельсов крановых путей превышали установленную норму. - отмечают в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Теперь приставы будут постоянно контролировать исполнение организацией решения суда. Если нарушения будут устранены ранее установленного срока, должник вправе обратиться в суд с исковым заявлением об отмене данного постановления.