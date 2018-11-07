Иномарка сбила подростка в Томской области

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-07T08:25:40+03:00

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Инцидент произошел 6 ноября около 16.00. В селе Кафтанчиково автомобиль ВАЗ-21103 сбил подростка. По предварительной информации, 17-летняя девушка шла по левой стороне проезжей части, навстречу транспортному средству. С травмами ее увезли в больницу.

- При снегопадах ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололед в значительной мере способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз. Безусловно, на колесах автомобиля должна стоять зимняя резина, - предупреждают в пресс-службе МВД России по Томской области.

На днях сообщалось, что иномарка в Томске опрокинулась на Иркутском тракте. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, нахал на бордюр, а потом опрокинулся. В результате 24-летнего молодого человека, который находился за рулем, с травмами увезли в больницу.