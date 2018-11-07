В центре Томска перекроют автомобильное движение

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-07T07:13:40+03:00

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В среду, 7 ноября, с 11.00 до 11.40 движение автомобилей приостановят на проспекте Ленина по маршруту площадь Ленина – проспект Ленина – площадь Новособорная. В это время здесь проведут мероприятие члены Томского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Событие посвящено празднованию Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Движение транспорта ограничат по проспекту Ленина от площади Ленина, с объездом от проспекта Фрунзе.

В день годовщины Октября "Комсомолка" порассуждала с деканом Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталием Третьяковым на тему того, ждать ли в ближайшее время новую революцию в России, ведь в нашей стране чуть ли не каждую сотню лет гремит бессмысленный и беспощадный бунт.