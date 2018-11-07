2018-11-07T06:34:33+03:00
Общество

Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий

Еще четыре самолета не смогут прилететь по расписанию
Елена Чечнева
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Еще четыре самолета не смогут прилететь по расписаниюЕще четыре самолета не смогут прилететь по расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным онлайн-табло аэропорта "Томск", 7 ноября более чем на 5 часов задерживается прибытие трех воздушных судов из Москвы. Вместо 6.05 один из самолетов, как ожидается, прибудет в Томск в 11.30. Еще два должны были приземлиться в 6.45, но на данный момент расчетное время прибытия составляет 11.20. Кроме того, пассажиры из Пионерного должны были оказаться в томском аэропорту в 11.25, однако на данный момент расчетное время их прилета - 13.10.

Также из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается вылет четырех самолетов. Три рейса до Москвы - один на 6.30 и два на 7.55 могут вылететь не раньше полудня. Кроме того, не отправится вовремя и воздушное судно в Пионерный - вместо 13.00 табло показывает расчетное время вылета 13.50.

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