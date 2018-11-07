Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске

СЕГОДНЯ 06:14 2018-11-07T06:14:10+03:00

Он брал их трижды, но общая сумма не превысила 10 000 рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он брал их трижды, но общая сумма не превысила 10 000 рублей

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По версии следствия, 34-летний томич был преподавателем и доцентом кафедры в Томском полдитехническом университете. С февраля по июнь прошлого года он трижды получал денежные взятки от студентов университета за защиту индивидуального задания без его фактического выполнения и проставление в экзаменационной ведомости и зачетной книжке положительной оценки о сдаче экзамена. Студенты обращались к знакомому обвиняемого, через которого передавали преподавателю деньги и зачетные книжки. В свою очередь, бывший доцент без фактической сдачи экзаменов проставлял студентам положительные оценки.

Мужчину обвиняют по статьям "получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя" и "мелкое взяточничество, то есть получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение на деле томича и передала его в Октябрьский районный суд.