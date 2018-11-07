Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-07T05:40:22+03:00

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Фонд "Обыкновенное чудо" открыл сбор для помощи Вике Колмогоровой. Ребенку срочно требуется провести генетический анализ - секвенирование экзома.

Девочка родилась со слабым здоровьем. Она перенесла инфекционный мононуклеоз, инсульт, вирусный энцефалит.

Из-за ослабленного болезнями иммунитета в итоге у ребенка развилась эпилепсия. Из-за приступов у Вики происходит задержка развития и нарушается дыхание - возникает угроза жизни. Противосудорожные препараты, которые обычно выписывают в таких случаях, не помогают. Для подбора терапии против эпилепсии нужно сдать генетический анализ - секвенирование экзома.

- Это самое страшное, когда твой ребенок болен и ему можно помочь, а у тебя нет на это средств. Куда деваться, куда бежать, хочется выть от бессилия и несправедливости. На генетический анализ, который Вике необходим, у нашей семьи нет денег, работает один папа, - говорит мама девочки Олеся.

Генетический анализ стоит 44 000 рублей. На момент публикации до нужной суммы не хватало около 13800 рублей.

Помочь деньгами, а также узнать историю девочки подробнее можно на сайте фонда.