В Томске на выходных получили травмы около ста человек
С 3 по 5 ноября с уличными травмами за медицинской помощью обратились 95 человек, среди них 15 детей, сообщает телеграм-канал "Область здоровья". Из них 43 человека бригады скорой помощи доставили в стационары и травмпункты города.
- За прошедшие выходные у поступивших детей диагностированы повреждения конечностей, это травмы, имеющие сезонный характер», - подчеркнул Андрей Караваев, главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2. - Поэтому призываю томичей быть внимательными и осторожными!
Кроме того, в Томске установили знаки, запрещающие выход на лед.
Сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства установили знаки на правом берегу Томи от завода «Томские мельницы» до здания администрации Томской области, у Белого озера и в поселке Степановка, сообщает пресс-служба мэрии.
В центральной части Томска информационные аншлаги появились в пер. Заозерный, по ул. Мельничная, у Речного вокзала, библиотеки им. Александра Пушкина, у лестницы на набережной Томи.