В Томске на выходных получили травмы около ста человек

6 Нояб. 19:03 2018-11-07T04:25:53+03:00

Из них 43 человека доставили в стационары и травмопункты Фото: Архив "КП"

Из них 43 человека доставили в стационары и травмопункты

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С 3 по 5 ноября с уличными травмами за медицинской помощью обратились 95 человек, среди них 15 детей, сообщает телеграм-канал "Область здоровья". Из них 43 человека бригады скорой помощи доставили в стационары и травмпункты города.

- За прошедшие выходные у поступивших детей диагностированы повреждения конечностей, это травмы, имеющие сезонный характер», - подчеркнул Андрей Караваев, главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2. - Поэтому призываю томичей быть внимательными и осторожными!

Кроме того, в Томске установили знаки, запрещающие выход на лед.

Сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства установили знаки на правом берегу Томи от завода «Томские мельницы» до здания администрации Томской области, у Белого озера и в поселке Степановка, сообщает пресс-служба мэрии.

В центральной части Томска информационные аншлаги появились в пер. Заозерный, по ул. Мельничная, у Речного вокзала, библиотеки им. Александра Пушкина, у лестницы на набережной Томи.