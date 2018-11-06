В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед

6 Нояб. 13:50 2018-11-06T13:55:43+03:00

Всего в городе появилось 15 аншлагов Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Всего в городе появилось 15 аншлагов

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Сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства установили знаки на правом берегу Томи от завода «Томские мельницы» до здания администрации Томской области, у Белого озера и в поселке Степановка, сообщает пресс-служба мэрии.

В центральной части Томска информационные аншлаги появились в пер. Заозерный, по ул. Мельничная, у Речного вокзала, библиотеки им. Александра Пушкина, у лестницы на набережной Томи.

- Специалисты городской «Оперативно-дежурной службы» и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России регулярно контролируют наличие аншлагов на местах, оценивают надежность крепления аншлагов, их физическое состояние, - уточнили в городской администрации.

Напомним, проверка знаков безопасности, установка информационных табличек, а также мониторинг мест массового выхода жителей на лед, регулярно проводится сотрудниками администрации города перед началом зимы.