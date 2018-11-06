За первые дни ноября коммунальщики вывезли с томских улиц 34 тонны снега

6 Нояб. 13:40 2018-11-06T13:44:56+03:00

За это время выпала месячная норма осадков Фото: Пресс-служба мэрии Томска

За это время выпала месячная норма осадков

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Техника САХ и подрядных организаций в минувшие сутки сгребали снег с проезжей части по 368 улицам Томска, по 340 – обрабатывали песко-соляной смесью дорожное полотно, сообщает пресс-служба мэрии. На 33 магистралях автогрейдеры скалывали уплотненный снег. Для посыпки улиц и тротуаров за выходные использовано 2708 тонн песко-соляной смеси.

Во вторник, 6 ноября, днем механизированные звенья САХ выведены в Губернаторском квартале, на пл. Ленина, по левой стороне пр. Ленина. Тротуары очищают минипогрузчики в центральных переулках Томска - Томский, Спортивный, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова.

Автогрейдеры работают по пр. Кирова, Мира, Фрунзе, Комсомольский, Иркутскому тракту, Московскому тракту, ул. Пушкина, Бирюкова, Клюева, Суворова, С. Лазо, Б. Куна, Новосибирская, 1-я Рабочая, Елизаровых, Нахимова, Красноармейская, Яковлева, Дальне - Ключевская,Смирнова,Шевченко,Балтийская,Осенняя,Алтайская,Сибирская,Киевская,Усова,Учебная, 79-ой Гв. Дивизии, Говорова, К. Ильмера, Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Большая Подгорная, Р. Люксембург, пер Светлый, Урожайный и пр

- В условиях снегопада обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью идет постоянно. Антигололедная смесь «работает» в среднем 3 часа, после чего плужно-щеточные машины ее сметают. Потом производится повторная посыпка и разметание в соответствии с погодными условиями. Это цикл работы продолжается до полного прекращения снегопада и, как правило, еще сутки мы производим прометание, - рассказали в САХ.