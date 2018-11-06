2018-11-06T13:44:56+03:00
Общество

За первые дни ноября коммунальщики вывезли с томских улиц 34 тонны снега

За это время выпала месячная норма осадков
Елена Чечнева
Поделиться:
Комментарии: comments1
За это время выпала месячная норма осадковЗа это время выпала месячная норма осадковФото: Пресс-служба мэрии Томска
Изменить размер текста:

Техника САХ и подрядных организаций в минувшие сутки сгребали снег с проезжей части по 368 улицам Томска, по 340 – обрабатывали песко-соляной смесью дорожное полотно, сообщает пресс-служба мэрии. На 33 магистралях автогрейдеры скалывали уплотненный снег. Для посыпки улиц и тротуаров за выходные использовано 2708 тонн песко-соляной смеси.

Во вторник, 6 ноября, днем механизированные звенья САХ выведены в Губернаторском квартале, на пл. Ленина, по левой стороне пр. Ленина. Тротуары очищают минипогрузчики в центральных переулках Томска - Томский, Спортивный, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова.

Автогрейдеры работают по пр. Кирова, Мира, Фрунзе, Комсомольский, Иркутскому тракту, Московскому тракту, ул. Пушкина, Бирюкова, Клюева, Суворова, С. Лазо, Б. Куна, Новосибирская, 1-я Рабочая, Елизаровых, Нахимова, Красноармейская, Яковлева, Дальне - Ключевская,Смирнова,Шевченко,Балтийская,Осенняя,Алтайская,Сибирская,Киевская,Усова,Учебная, 79-ой Гв. Дивизии, Говорова, К. Ильмера, Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Большая Подгорная, Р. Люксембург, пер Светлый, Урожайный и пр

- В условиях снегопада обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью идет постоянно. Антигололедная смесь «работает» в среднем 3 часа, после чего плужно-щеточные машины ее сметают. Потом производится повторная посыпка и разметание в соответствии с погодными условиями. Это цикл работы продолжается до полного прекращения снегопада и, как правило, еще сутки мы производим прометание, - рассказали в САХ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед