Томской области выделят 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

6 Нояб. 13:30 2018-11-06T13:30:51+03:00

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До 2024 года регион получит из федеральной казны 16 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Сергей Жвачкин.

- Вместе с неравнодушными жителями Томской области, активистами ОНФ, главами муниципалитетов мы начали ломать порочную практику, когда подрядчики контролировали сами себя, когда во главе угла было не качество ремонта, а формальное «освоение бюджетных средств», — сказал Сергей Жвачкин. — Уже несколько лет не чиновники, а сами граждане определяют, где и какую дорогу отремонтировать, а затем вместе со специалистами контролируют результат. Так будет и в 2019 году — предварительный перечень объектов для дорожного ремонта мы составили по итогам общественных слушаний и предложений активистов ОНФ».

Глава региона добавил, что при этом Томская область не снимает с себя обязательств каждый год направлять из областного бюджета полмиллиарда рублей на ремонт местных дорог.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный уточнил, что в следующем году Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог 1,768 миллиарда рублей.

«Благодаря большой лоббистской работе губернатора на федеральном уровне Федерация выделила нашему региону 1,088 миллиарда рублей на ремонт дорог за пределами Томской агломерации (Томска, Северска и Томского района), — сказал Игорь Шатурный. — Еще 680 миллионов рублей из федеральных средств будет направлено на ремонт улично-дорожной сети агломерации».