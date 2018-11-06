На "Хрустальный Томск" хотят попасть мастера из Чили и Малазии

6 Нояб. 11:39 2018-11-06T11:39:59+03:00

Он пройдет в областном центре с 9 по 14 декабря

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Фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет с 9 по 14 декабря на площади Новособорной в пятый раз. В течение недели скульпторы со всего мира будут создавать ледяные фигуры. Свои заявки и эскизы конкурсных работ, как сообщает пресс-служба мэрии Томска, уже прислали мастера из Турции, Чили, Малазии, Ирана, Канады, Сербии, Польши и Белоруссии. В этом году тема фестиваля - «Зимняя фантазия».

- Для каждого мастера создание фигуры - это не только творчество и фантазия, но и кропотливый тяжелый труд. Вес каждого ледяного куба составляет от 600 до 800 кг. Участники «Хрустального Томска» будут использовать электро-и бензопилы, фрезы, ручные стамески, щетки и другой необходимый инструмент. В первичной обработке ледовых блоков им помогут томские специалисты, - рассказали нам в пресс-службе мэрии Томска.

Прием заявок продлится до 10 ноября. Конкурсная комиссия выберет 30 лучших эскизов и пригласит их авторов в Томск.

- Наступающий год будет особенным для Томска – годом его 415-летия. Я также обращаюсь к представителям бизнеса, руководителям предприятий и организаций, банков, торговых сетей, активным жителям с просьбой включиться в эту работу и помочь нам украсить город, - отметил мэр Иван Кляйн.