2018-11-06T11:13:52+03:00
Происшествия

Иномарка в Томске опрокинулась на Иркутском тракте

Водитель наехал на бордюр и не справился с управлением
Елена Чечнева
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Водитель наехал на бордюр и не справился с управлениемВодитель наехал на бордюр и не справился с управлениемФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Инцидент произошел 5 ноября около 5.45 утра, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Рядом с Иркутским трактом, 85а опрокинулся Hyundai Accent. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, нахал на бордюр, а потом опрокинулся. В результате 24-летнего молодого человека, который находился за рулем, с травмами увезли в больницу.

- При снегопадах ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололед в значительной мере способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, - в очередной раз предупреждает пресс-служба МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе иномарка врезалась в "скорую помощь". В результате происшествия медицинского сотрудника доставили в больницу для осмотра.

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