Иномарка в Томске опрокинулась на Иркутском тракте

6 Нояб. 11:13 2018-11-06T11:13:52+03:00

Водитель наехал на бордюр и не справился с управлением Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Водитель наехал на бордюр и не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 5 ноября около 5.45 утра, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Рядом с Иркутским трактом, 85а опрокинулся Hyundai Accent. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, нахал на бордюр, а потом опрокинулся. В результате 24-летнего молодого человека, который находился за рулем, с травмами увезли в больницу.

- При снегопадах ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололед в значительной мере способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, - в очередной раз предупреждает пресс-служба МВД России по Томской области.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе иномарка врезалась в "скорую помощь". В результате происшествия медицинского сотрудника доставили в больницу для осмотра.