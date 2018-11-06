2018-11-06T11:42:43+03:00
Общество

Томское УФАС увидело нарушение закона в заявлении производителей хлеба о повышении цен

Ведомство направило предостережения представителям хлебозаводов
Елена Чечнева
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Ведомство направило предостережения представителям хлебозаводовВедомство направило предостережения представителям хлебозаводовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Томское УФАС России увидело нарушение антимонопольного законодательства в публичном заявлении производителей о повышении цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Поводом для выдачи предостережения, как отмечается в сообщении ведомства, послужили комментарии трех представителей хлебозаводов к статье одного из томских новостных порталов. При этом ни фамилии, ни название организаций на данный момент в статье не указаны. Причинами повышения цен они назвали увеличение стоимости муки, ГСМ и упаковки.

Как объясняет пресс-служба ведомства, в соответствии с частью 1 статьи 11, частью 1 статьи 11.1 закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к негативным последствиям, поименованным в законе, а также запрещаются согласованные действия, влекущие или способные повлечь такие же негативные последствия.

- Антимонопольный орган усмотрел в описанном публичном поведении должностных лиц предприятий признаки планируемого нарушения законодательства и счел предостеречь хозяйствующие субъекты от совершения неправомерных действий, - отметили в Томском УФАС.

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