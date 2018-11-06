2018-11-06T10:15:02+03:00
Общество

В Советском районе Томска отключат холодную воду 7 ноября

Томичей просят запастись заранее
Елена Чечнева
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Томичей просят запастись заранееТомичей просят запастись заранееФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 9.00 7 ноября до 3.00 8 ноября из-за подключения нового участка водопроводной линии по улице Тверской к системе водоснабжения Советского района, отключат холодную воду на пяти улицах: по Комсомольскому проспекту 4, 13б, по улицам Войлочная,8, 10; Лебедева,11, 11/3; Никитина,24 и Тверской,14, 3, 17/1, 29а.

- «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно, - добавляют в пресс-службе мэрии Томска.

Ранее сообщалось, что в Томске появились новые коммерсанты, которые навязывают пенсионерам и льготникам фильтры для воды по завышенным ценам. Пресс-служба ресурсоснабжающей организации "Томскводоканал" призывает горожан предупредить пожилых родственников о том, что не нужно соглашаться устанавливать оборудование «по льготной цене» и «государственной программе».

Как сообщает "Томскводоканал", в городе начала действовать организация с похожим названием - «Служба Водоканал». Правда, зарегистрирована она в Санкт-Петербурге. На данный момент ее представители нанимают сотрудников для поквартирного обхода. Одна из соискательниц и предала огласке схему их работы.

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