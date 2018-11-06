В Томской области на пожаре обнаружили тело мужчины
Трагедия произошла в селе Первомайское
Для тушения привлекались 6 человек и 2 единицы техники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Звонок о возгорании поступил дежурному в 00.10 в ночь с 5 на 6 ноября. Загорелся одноэтажный брусовой дом с дощатой верандой.
В итоге от пожара пострадал дом, веранда и баня. Обгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело потолочное перекрытие, выгорело все внутри. Также сгорела веранда и деревянная обрешетка крыши бани. Площадь пожара составила 66 квадратных метров. 06.11.18 в 00-10 ул. Степная.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области, пожарные обнаружили тело мужчины 1968 года рождения.
Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 6 человек и 2 единицы техники.