2018-11-06T06:37:51+03:00
Общество

Томичей приглашают на публичные слушания бюджета города

Свои предложения необходимо подать до 21 ноября
Елена Чечнева
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Публичные слушания проекта городского бюджета на следующий год и плановый период 2020-2021 годов состоятся 21 ноября в 10.00 в зале заседаний думы города Томска, сообщает пресс-служба администрации города.

- Общественные слушания – обязательный элемент в комплексе мероприятий по утверждению бюджета: целесообразность высказанных здесь предложений горожан, анализируется специалистами, и, если это возможно, соответствующие поправки вносятся в проект бюджета перед его принятием, - объяснили в пресс-службе мэрии Томска.

До 21 ноября свои предложения по проекту бюджета жителям необходимо подать в думу Томска по адресу проспект Ленина,105 каб.11, либо прислать на электронную почту: duma@admin.tomsk.ru. На этот же адрес до 15 ноября необходимо отправить заявление горожанам, желающим выступить на публичных слушаниях.

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