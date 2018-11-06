В Томской области задержали подозреваемого в хранении конопли

6 Нояб. 05:57 2018-11-06T06:03:04+03:00

Правоохранители обнаружили у мужчины более 1,5 килограмм наркотика Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

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Полицейские задержали в Первомайском районе подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

- По предварительным данным, житель села Сергеево Первомайского района хранил в своей квартире коноплю весом 1570 грамм, что является крупным размером, - сообщили нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотического средства в крупном размере». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Томске супругов заподозрили в производстве синтетических наркотиков. Муж уже был судим раньше за общеуголовные преступления, а вот у жены судимостей еще нет. После досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли синтетические наркотические средства общей массой более 10 грамм.