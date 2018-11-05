В Томске "заминировали" торговый центр
Звонок о взрывном устройстве оказался ложным
Звонок о взрывном устройстве оказался ложнымФото: СОЦСЕТИ
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Как сообщают очевидцы в социальной группе "Регион-70", один из торговых центров на улице Беринга в областном центре эвакуировали из-за ложного звонка о минировании. Инцидент произошел в понедельник вечером, 5 ноября.
- Кому-то надоело ждать очередь, - иронизируют пользователи в социальных сетях.
По сообщению регионального МВД России, опасных предметов и веществ не обнаружено.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
На момент публикации торговый центр еще был закрыт.