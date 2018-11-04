В бассейне «Звездный» томичи увидят корабли

4 Нояб. 08:27 2018-11-04T08:29:19+03:00

Вместо спортсменов будут плавать вот такие суда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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В это воскресенье с 9:00 до 20:00 часов в 50-метровой чаше бассейна пройдут испытания радиоуправляемых моделей гражданских и военных судов.

Посмотреть на корабли смогут все желающие. В минувшую пятницу

Центре водных видов спорта состоялось открытие чемпионата и первенства Сибири по судомодельному спорту.

В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов разного возраста из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского и Забайкальского краев и Республики Татарстан. Турнир такого ранга наш регион принимает впервые. Среди участников начинающие спортсмены, мастера спорта России, мастера спорта международного класса, чемпионы и призеры российских и международных соревнований.