В бассейне «Звездный» томичи увидят корабли
В это воскресенье с 9:00 до 20:00 часов в 50-метровой чаше бассейна пройдут испытания радиоуправляемых моделей гражданских и военных судов.
Посмотреть на корабли смогут все желающие. В минувшую пятницу
Центре водных видов спорта состоялось открытие чемпионата и первенства Сибири по судомодельному спорту.
В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов разного возраста из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского и Забайкальского краев и Республики Татарстан. Турнир такого ранга наш регион принимает впервые. Среди участников начинающие спортсмены, мастера спорта России, мастера спорта международного класса, чемпионы и призеры российских и международных соревнований.