2018-11-04T08:29:19+03:00
Спорт

В бассейне «Звездный» томичи увидят корабли

Томск принимает чемпионат по судомодельному спорту
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вместо спортсменов будут плавать вот такие судаВместо спортсменов будут плавать вот такие судаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В это воскресенье с 9:00 до 20:00 часов в 50-метровой чаше бассейна пройдут испытания радиоуправляемых моделей гражданских и военных судов.

Посмотреть на корабли смогут все желающие. В минувшую пятницу

Центре водных видов спорта состоялось открытие чемпионата и первенства Сибири по судомодельному спорту.

В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов разного возраста из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского и Забайкальского краев и Республики Татарстан. Турнир такого ранга наш регион принимает впервые. Среди участников начинающие спортсмены, мастера спорта России, мастера спорта международного класса, чемпионы и призеры российских и международных соревнований.

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