2018-11-03T09:09:12+03:00
Происшествия

Крупный пожар сильно повредил дом на переулке Нижнем в Томске

Площадь возгорания составила 172 квадратных метра
Елена Чечнева
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Зарево было таким огромным, что издали казалось, будто горит несколько домовЗарево было таким огромным, что издали казалось, будто горит несколько домовФото: СОЦСЕТИ
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Деревянный жилой дом в переулке Нижнем областного центра загорелся в ночь со 2 на 3 ноября.

- Зарево было таким огромным, что издали казалось, будто горит несколько домов, - рассказали нам очевидцы. - Пожарные не сразу смогли подъехать, им пришлось объезжать улицу с другой стороны.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области, звонок на пульт дежурного поступил в 23.53. Для тушения привлекли 29 человек и 7 единиц техники.

- Обгорела обрешетка крыши двухквартирного одноэтажного жилого дома, огнем повреждены надворные постройки. Площадь пожара составила 172 квадратных метра, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Потушить пожар удалось лишь через 3 часа, в 2.58. Причина возгорания устанавливается.

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