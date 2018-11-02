В Томском районе отремонтировали мост через реку Ум
Мост через реку Ум вновь ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба областной администрации. После ремонта его эксплуатационные характеристики повысились до современных нормативов.
Специалисты областного ДРСУ усилили конструкцию моста высокотехнологичными деформационными швами. Такие швы не только обладают необходимой герметичностью и устойчивостью к нагрузкам, но и практически неощутимы для водителя при движении.
Дорожники также усилили балки пролетных строений с применением холстов на основе высокопрочных углеродных волокон, заменили шкафные стенки и покрасили мост.
- Проезжая часть моста заасфальтирована с верхним покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к износу. Разметка сделана из долговечного термопластика. Безопасность движения обеспечивает новое осевое барьерное ограждение с трубой усиления. По краям моста устроены оцинкованные металлические карнизы, конусы укреплены новой плиткой. Кроме того, дорожники отремонтировали подходы к мосту и сопряжения с ними, - рассказали нам в пресс-службе областной администрации.
Напомним, мост через реку Ум расположен на 99-м км участка федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на подъезде к Томску. Последний ремонт проводился в 2002 году.