В Томском районе отремонтировали мост через реку Ум

2 Нояб. 16:34 2018-11-02T16:37:55+03:00

Последний раз он проводился в 2002 году Фото: из открытых источников

Последний раз он проводился в 2002 году

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Мост через реку Ум вновь ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба областной администрации. После ремонта его эксплуатационные характеристики повысились до современных нормативов.

Специалисты областного ДРСУ усилили конструкцию моста высокотехнологичными деформационными швами. Такие швы не только обладают необходимой герметичностью и устойчивостью к нагрузкам, но и практически неощутимы для водителя при движении.

Дорожники также усилили балки пролетных строений с применением холстов на основе высокопрочных углеродных волокон, заменили шкафные стенки и покрасили мост.

- Проезжая часть моста заасфальтирована с верхним покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к износу. Разметка сделана из долговечного термопластика. Безопасность движения обеспечивает новое осевое барьерное ограждение с трубой усиления. По краям моста устроены оцинкованные металлические карнизы, конусы укреплены новой плиткой. Кроме того, дорожники отремонтировали подходы к мосту и сопряжения с ними, - рассказали нам в пресс-службе областной администрации.

Напомним, мост через реку Ум расположен на 99-м км участка федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на подъезде к Томску. Последний ремонт проводился в 2002 году.