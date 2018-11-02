Большей части пострадавших от подтопления на томских Черемошниках выплатили компенсации

2 Нояб. 16:24 2018-11-02T16:27:06+03:00

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В пятницу, 2 ноября, «Томскводоканал» выплатил компенсации жителям, чье имущество пострадало после аварии на главной насосной станции. Средства получили десять из пятнадцати семей.

Некоторым семьям предприятие вместо денег компенсирует ущерб работами и материалами или купит мебель вместе с жильцами – за свой счет, но по выбору пострадавших.

Еще две семьи самостоятельно приобрели строительные материалы и предоставили чеки – сейчас с ними обсуждается соглашение о возмещении. Информация по одной из квартир поступила в "Томскводоканал" только сегодня: собственник предпочел предоставить подтверждение затрат в районную администрацию.

- И пострадавшей стороне, и нам сложнее всего было оценить ущерб из-за серьезного износа и ветхости строительных конструкций. Там, где речь шла о компенсации за мебель, особенно если у жителей сохранились чеки и договоры, или за картофель и заготовки - переговоры не занимали много времени, - пояснила заместитель начальника юридического отдела ООО «Томскводоканал» Анастасия Бурова.