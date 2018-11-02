В Томской области работникам соцсферы предоставили жилье

2 Нояб. 16:14 2018-11-02T16:16:46+03:00

Под жилье для молодых специалистов в Колпашеве реконструировали пустующие нежилые помещения. Пресс-служба областной администрации Фото: из открытых источников

Для этих целей реконструировали 11 квартир в Колпашево

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Глава Колпашевского района Андрей Медных торжественно вручил молодым специалистам ключи от нового жилья в районном центре.

Под жилье для молодых специалистов в Колпашеве реконструировали пустующие нежилые помещения на ул. Л. Толстого, 14. На эти цели из местного бюджета выделяли 5,2 миллионов рублей.

Семь муниципальных квартир отдали медицинским работникам. Как отметил Андрей Медных, в Колпашевском районе наблюдается серьезный дефицит врачей. По этой причине большую часть служебных квартир предоставили им. Такая мера позволит частично закрыть дефицит узких специалистов, таких, как онколог, оториноларинголог, рентгенолог, стоматолог, инфекционист.

Также обладателями ключей от новой жилплощади стали учитель русского языка и литературы Тогурской СОШ, учитель математики и физики школы № 7 города Колпашево, аккомпаниатор городского дома культуры и специалист муниципальной библиотеки.