Более 60 тонн снега вывезли с томских улиц в ночь на 2 ноября

2 Нояб. 16:05 2018-11-02T16:05:53+03:00

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В прошлые сутки «Спецавтохозяйство» очистило от снега проезжую часть и тротуары томских улиц, а также посыпало дорожное полотно песко-соляной смесью. Для этих целей предприятие привлекло 117 единиц техники и 104 работника. Для отсыпки дорог использовали почти 90 тонн песко-соляной смеси.

В пятницу, 2 ноября, после часа пик муниципальное предприятие организовало уборку улиц в центральной части города и на крупных магистралях.

- Механизированные звенья также выведены на очистку от снега тротуаров по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до магазина «1000 мелочей», от пр. Кирова до ул. Нахимова, от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная, в пер. Спортивный, Томский, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова. В это же время техника работает по ул. Пушкина, Иркутскому тракту, пр. Мира, - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.