2018-11-02T16:05:53+03:00
Общество

Более 60 тонн снега вывезли с томских улиц в ночь на 2 ноября

"САХ" задействовал 2 ноября 117 единиц техники
Елена Чечнева
Поделиться:
"САХ" задействовал 2 ноября 117 единиц техники"САХ" задействовал 2 ноября 117 единиц техникиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В прошлые сутки «Спецавтохозяйство» очистило от снега проезжую часть и тротуары томских улиц, а также посыпало дорожное полотно песко-соляной смесью. Для этих целей предприятие привлекло 117 единиц техники и 104 работника. Для отсыпки дорог использовали почти 90 тонн песко-соляной смеси.

В пятницу, 2 ноября, после часа пик муниципальное предприятие организовало уборку улиц в центральной части города и на крупных магистралях.

- Механизированные звенья также выведены на очистку от снега тротуаров по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до магазина «1000 мелочей», от пр. Кирова до ул. Нахимова, от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная, в пер. Спортивный, Томский, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова. В это же время техника работает по ул. Пушкина, Иркутскому тракту, пр. Мира, - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед