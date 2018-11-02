Томичи пожаловались омбудсмену на условия в камерах задержанных по административным делам

2 Нояб. 14:03 2018-11-02T14:03:51+03:00

У них нет нормальных условий для сна и приема пищи

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Государственный правозащитник пожаловался в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области на условия содержания задержанных за административные правонарушения в Кировском ОМВД Томска.

В четверг, 1 ноября, в отделение ОМВД по Кировскому району областного центра выехала проверка.

Специалисты выяснили, что задержанным в двух камерах выдают матрасы, но спать они должны на лавке шириной 28 сантиметров.

Также в камерах для административно задержанных нет нормальных условий для приема пищи и свободного доступа к источнику питьевой воды (вода выдается по просьбе), сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

Информация о результатах посещения будет направлена начальнику управления Министерства внутренних дел РФ по Томской области и прокурору Кировского района.

Елена Карташова полагает, что эксплуатация помещений для административно-задержанных в нынешнем их состоянии приводит к нарушениям прав граждан и является основанием для обращения в суд за компенсацией.