2018-11-02T13:30:53+03:00
Общество

Переправу через реку Яя в Томской области ввели в эксплуатацию

В Зырянском и Тегульдетском районах снят режим ЧС
Елена Чечнева
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В Зырянском и Тегульдетском районах снят режим ЧСВ Зырянском и Тегульдетском районах снят режим ЧСФото: из открытых источников
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Областные дорожники ввели в эксплуатацию понтонную переправу через реку Яя у села Больше-Дорохово, сообщает пресс-служба областной администрации.

- С 1 ноября движение транспортных средств общей массой свыше 15 тонн через Яю будет осуществляться по объездной дороге. Большегрузы общей массой более 15 тонн будут переправляться через реку по понтонному мосту грузоподъемностью 80 тонн», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Следовательно, в Зырянском и Тегульдетском районах снят режим ЧС. Дорожники просят водителей соблюдать утвержденную схему организации дорожного движения и установленные дорожные знаки.

Напомним, наплавной мост будет состоять из двух секций по 25 метров каждая. Его общая ширина составит 4,5 метра, а грузоподъемность — 60 тонн. Движение транспорта через мост будет односторонним — для этого с каждой стороны реки смонтируют светофоры.

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