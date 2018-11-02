В Томске уволили главврача областного перинатального центра

2 Нояб. 10:06 2018-11-02T10:10:03+03:00

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Информацию об увольнении главврача областного перинатального центра Елена Козыренко подтвердили в Центре медицинской и фармацевтической информации.

Трудовой договор с ней расторгли по инициативе работодателя - областного департамента здравоохранения.

- Елена Михайловна – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с большим стажем и опытом работы. Ее опыт в системе оказания медицинской помощи в области материнства и детства очень востребован и будет наиболее эффективен в практическом здравоохранении региона, – цитируют в Центре начальника департамента Александра Холопова.

На данный момент обязанности руководителя перинатального центра исполняет заместитель главного врача по организационно-методической работе Игорь Степанов.

Напомним, Елену Козыренко назначили главврачом учреждения в декабре 2016 года. До этого она работала заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи.