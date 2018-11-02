В Томске уволили главврача областного перинатального центра
Информацию об увольнении главврача областного перинатального центра Елена Козыренко подтвердили в Центре медицинской и фармацевтической информации.
Трудовой договор с ней расторгли по инициативе работодателя - областного департамента здравоохранения.
- Елена Михайловна – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с большим стажем и опытом работы. Ее опыт в системе оказания медицинской помощи в области материнства и детства очень востребован и будет наиболее эффективен в практическом здравоохранении региона, – цитируют в Центре начальника департамента Александра Холопова.
На данный момент обязанности руководителя перинатального центра исполняет заместитель главного врача по организационно-методической работе Игорь Степанов.
Напомним, Елену Козыренко назначили главврачом учреждения в декабре 2016 года. До этого она работала заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи.