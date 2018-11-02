В Томской области аннулировали брак мигранта и местной жительницы

2 Нояб. 08:25 2018-11-02T08:25:50+03:00

Судебный акт в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Шегарского района провела проверку миграционного законодательства и установила, что в июне этого года одна из жительниц района вышла замуж за иностранца.

Однако правоохранители выяснили, что брак оказался фиктивным и был заключен без намерения создать семью. Иностранец подарил заветное кольцо "в целях незаконного получения супругом разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, ", утверждают в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурор района Андрей Белозеров направил в Шегарский районный суд Томской области исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей записи акта гражданского состояния.

Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.