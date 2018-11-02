2018-11-02T08:25:50+03:00
Общество

В Томской области аннулировали брак мигранта и местной жительницы

Прокуратура признала его фиктивным
Елена Чечнева
Поделиться:
Судебный акт в законную силу не вступил.Судебный акт в законную силу не вступил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Шегарского района провела проверку миграционного законодательства и установила, что в июне этого года одна из жительниц района вышла замуж за иностранца.

Однако правоохранители выяснили, что брак оказался фиктивным и был заключен без намерения создать семью. Иностранец подарил заветное кольцо "в целях незаконного получения супругом разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, ", утверждают в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурор района Андрей Белозеров направил в Шегарский районный суд Томской области исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей записи акта гражданского состояния.

Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед