В Томской области аннулировали брак мигранта и местной жительницы
Прокуратура Шегарского района провела проверку миграционного законодательства и установила, что в июне этого года одна из жительниц района вышла замуж за иностранца.
Однако правоохранители выяснили, что брак оказался фиктивным и был заключен без намерения создать семью. Иностранец подарил заветное кольцо "в целях незаконного получения супругом разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, ", утверждают в пресс-службе областной прокуратуры.
По итогам проверки прокурор района Андрей Белозеров направил в Шегарский районный суд Томской области исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей записи акта гражданского состояния.
Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.