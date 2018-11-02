В Томской области объявлено штормовое предупреждение на 2 дня

2 Нояб. 08:18 2018-11-02T08:18:06+03:00

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября и 3 ноября в Томской области и областном центре ожидается сильный снег местами – мокрый. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости и гололед. Также они обещают штормовые усиления ветра до 12 – 17 м/сек, местами - порывы до 19 – 24 м/сек.

- Источником резкого роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - предупреждает пресс-служба МЧС России по Томской области.

Советует быть внимательными и региональная ГИБДД.

- При снегопадах ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололед в значительной мере способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, - подчеркивают в пресс-службе МВД России по Томской области.