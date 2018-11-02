Томские объекты благоустройства поучаствуют во всероссийском конкурсе Минстроя

2 Нояб. 07:53 2018-11-02T07:53:58+03:00

В том числе эксперты оценят бульвар по проспекту Кирова. Фото: пресс-служба мэрии Томска Фото: из открытых источников

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Сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства оформили заявки на Всероссийский конкурс лучших практик, организованный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Конкурс призван определить лучшие практики реализации проектов в сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах страны.

Экспертное сообщество оценит изменения Михайловской рощи, нижней террасы Лагерного сада, бульвара по пр. Кирова, детского городка по ул. Мокрушина, 10, арт-пространства по ул. Дизайнеров, пер. Томский. Все объекты благоустроили в 2017 и 2018 годах по проекту «Формирование комфортной городской среды».

- Участие в конкурсе лучших практик будет полезным и для нас самих: мы сможем услышать мнение профессионалов в области архитектуры и градостроительства, получить их рекомендации по грамотному созданию концепции благоустройства территорий в будущем», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Добавим, что в этом году из федерального бюджета на обновление городских общественных пространств было выделено 130 миллионов рублей.