Пожарные эвакуировали трех человек из пристройки дома в Томске

2 Нояб. 07:36 2018-11-02T07:36:40+03:00

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ЧП произошло в ночь с 1 на 2 ноября. В 00.37 на пульт дежурного поступил звонок, что на улице Маяковского загорелся трехэтажный кирпичный жилой дом. На момент прибытия первого подразделения шел дым из пристройки, кирпичной котельной.

Пожарные эвакуировали из самого дома трех человек. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши котельной на площади 7 квадратных метров. Потушить пожар удалось почти через 10 минут, в 00.51.

- Причина пожара устанавливается, - отмечают в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Для тушения привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

На днях спасатели также нашли тело женщины на пожаре в Томском районе. Трагедия произошла в селе Богашево Томского района. В садовом некоммерческом товариществе "Трамвайщик" загорелся брусовой дачный дом.