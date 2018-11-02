2018-11-02T07:12:59+03:00
Общество

Пропавшего томича нашли погибшим

Спасательный отряд "Виктория" завершил поиски
Елена Чечнева
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Спасательный отряд "Виктория" завершил поискиСпасательный отряд "Виктория" завершил поискиФото: из открытых источников
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Как сообщается в группе добровольного поисково-спасательного отряда "Виктория"в социальной сети, пропавшего Дениса Мелетина обнаружили погибшим.

- Приносим свои соболезнования родным и близким Дениса. Спасибо всем за помощь, - говорится в посте группы.

На днях мы писали о том, что волонтеры поисково-спасательного отряда Victoria разыскивают томича, пропавшего 27 октября. Денис Мелетин вышел из дома около 2.00 в районе вокзала Томск-1, и до сих неизвестно, где он находится.

Также волонтеры "Лизы Алерт" до сих пор разыскивают Сергея Нохрина. Житель села Петухово Томского района ушел из дома 21 октября в неизвестном направлении, и до сих пор о нем никаких вестей.

У Сергея есть особая примета - один глаз у него закрыт. Рост парня 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, бритый наголо.

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