Пропавшего томича нашли погибшим
Как сообщается в группе добровольного поисково-спасательного отряда "Виктория"в социальной сети, пропавшего Дениса Мелетина обнаружили погибшим.
- Приносим свои соболезнования родным и близким Дениса. Спасибо всем за помощь, - говорится в посте группы.
На днях мы писали о том, что волонтеры поисково-спасательного отряда Victoria разыскивают томича, пропавшего 27 октября. Денис Мелетин вышел из дома около 2.00 в районе вокзала Томск-1, и до сих неизвестно, где он находится.
Также волонтеры "Лизы Алерт" до сих пор разыскивают Сергея Нохрина. Житель села Петухово Томского района ушел из дома 21 октября в неизвестном направлении, и до сих пор о нем никаких вестей.
У Сергея есть особая примета - один глаз у него закрыт. Рост парня 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, бритый наголо.