Томские общественники нашли болото из нечистот рядом с жилыми домами

2 Нояб. 06:57 2018-11-02T07:00:31+03:00

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В региональное отделение ОНФ поступило коллективное обращение от жителей многоквартирных домов №№ 204-а, 212, 214 по Иркутскому тракту в Томске по проблеме зловония от канализационных стоков. Люди страдают от неприятных запахов уже третий год, и не могут добиться решения проблемы.

Активисты ОНФ выехали на место, в ходе рейда информация, изложенная в жалобе, подтвердилась. Общественники нашли источник сброса канализационных стоков в лесном массиве недалеко от домов.

- На месте мы обнаружили, что нечистоты сливаются в лесную зону с четырех многоэтажных зданий, которые построены за томским сельхозтехникумом в микрорайоне «Зазеркалье». В результате лес гибнет, на всем протяжении фекального ручья образовался сплошной сухостой. А жители сразу нескольких многоэтажных домов в конце Иркутского тракте круглый год, особенно летом, вынуждены дышать крайне неприятными запахами канализационных стоков», - рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Сергей Жабин.

При этом, по законодательству, стоки от объектов капитального строительства должны вестись в централизованную систему водоотведения по договору со специализированной организацией.

- Самое удивительное, что в сентябре жители получили ответ от областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, который по факту оказался отпиской. В нем сказано: «При проведении осмотра территории, прилегающей к автодороге вблизи строящегося жилого дома по улице Иркутский тракт, 216, факты сброса сточных вод на рельеф местности не установлены». Иначе как издевательством над здравым смыслом это не назовешь, ведь мы выявили источник зловония при первой же проверке! Специалисты департамента по каким-то причинам не привлекли к осмотру жителей, что говорит о том, что проверка была проведена формально, - отметил Сергей Жабин.

Общественники обратились в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области с предложением провести проверку по данным фактам и оперативно принять меры. В противном случае активисты ОНФ намерены обратиться в природоохранную прокуратуру.