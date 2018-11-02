2018-11-02T04:07:06+03:00
Общество

В Томске открыли Гоголевский дом после капитального ремонта

Теперь там расположится Арбитражный суд
Елена Чечнева
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Теперь здание обрело новую жизнь. Фото: пресс-служба мэрии ТомскаТеперь здание обрело новую жизнь. Фото: пресс-служба мэрии ТомскаФото: из открытых источников
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В четверг, 1 ноября, состоялось торжественное открытие Гоголевского дома. В нем будет располагаться административная коллегия арбитражного суда Томской области.

- Я благодарю всех, кто принимал участие в его восстановлении. Пусть в этих красивых стенах царят закон и порядок! - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Также он отметил, что власти берут на себя обязательство благоустроить сквер у Театра юного зрителя. Кроме того, чиновники предпримут все меры, чтобы собственники соседних зданий привели в порядок свои фасады.

Гоголевский дом – памятник истории и архитектуры регионального значения. Его заложили на набережной реки Ушайки в 1902 году, в 50-летнюю годовщину смерти Николая Гоголя. В разное время в здании размещались учебные заведения, «Рабочий дворец», в годы войны - завод им. Дзержинского, а впоследствии - школа №9 и Гуманитарный лицей. С 2002 года дом пустовал, и наконец его передали арбитражному суду.

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