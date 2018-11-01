Тоскводоканал: задвижка, из-за которой случилась авария, оказалась контрафактной

1 Нояб. 13:21 2018-11-01T13:21:32+03:00

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«Томскводоканал» установил, что задвижка, повреждение которой привело к затоплению станции, была контрафактной.

Во время внутреннего расследования на предприятии запросили техническую документацию у производителя задвижки, завода «ПЗТПА». Однако из ответа организации следует, что завод такую задвижку не изготавливал, а паспорт на оборудование подделан. Более того, завод уже не производил данную номенклатуру запорной арматуры в то время, которое указано в документации.

Разрушенная задвижка была приобретена МУП «Томский энергокомплекс» и установлена на ГНС в 2008 году. "Томскводоканалу" она досталась в составе арендованного имущества в 2010-м.

- У нас нет оснований заявлять, что закупка была проведена недобросовестно: был конкурс. Однако можем заключить, что к участию в нем не были привлечены заводы-изготовители и их официальные дилеры. Это могло бы застраховать от поставки контрафакта, - комментирует начальник службы обеспечения производства ООО «Томскводоканал» Андрей Ушаков.

- Тип напорной задвижки и способ ее эксплуатации был заложен проектом строительства станции. Ее текущий ремонт производился раз в год, как это и предписывается положением Госстроя: без вскрытия. Последний раз ее ремонтировали в июне этого года, - пояснил главный специалист по инвентаризации технологического оборудования ООО «Томскводоканал» Александр Кармалов.

Расследование причин аварии продолжается. На сегодняшний день все обстоятельства установлены. Однако можно утверждать, что контрафактная задвижка стала основным «слабым местом» в цепи событий. «Томскводоканал» готовит обращение в органы прокуратуры на поставщика контрафактного оборудования.