2018-11-01T11:36:33+03:00
Происшествия

Жителя Томской области будут судить за убийство знакомого поленом

Мужчину заключили под стражу
Елена Чечнева
Поделиться:
Мужчину заключили под стражуМужчину заключили под стражуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела на жителя Томской области. Мужчину обвиняют по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, обвиняемый поссорился со своим знакомым в декабре 2017 года. В тот момент оба находились в окрестностях села Трубачево Шегарского района на заготовке древесины. Мужчина ударил обидчика поленом, а когда понял, что убил его, оттащил тело потерпевшего в лесной массив, где спрятал, завалив ветками.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. Он сегодня заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед