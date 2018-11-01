Жителя Томской области будут судить за убийство знакомого поленом

1 Нояб. 11:36 2018-11-01T11:36:33+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела на жителя Томской области. Мужчину обвиняют по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, обвиняемый поссорился со своим знакомым в декабре 2017 года. В тот момент оба находились в окрестностях села Трубачево Шегарского района на заготовке древесины. Мужчина ударил обидчика поленом, а когда понял, что убил его, оттащил тело потерпевшего в лесной массив, где спрятал, завалив ветками.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. Он сегодня заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.