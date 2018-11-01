В Томской области планируют внедрить на полях «электронный мозг»

1 Нояб. 11:03 2018-11-01T11:03:44+03:00

Это позволит компенсировать нехватку рабочих в селах Фото: из открытых источников

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В Томской области планируют внедрить в сельское хозяйство системы беспилотного управления техникой. Об этом сообщил руководитель департамента радиолокации компании-разработчика Андрей Гельцер на семинаре в рамках XX межрегиональной выставки-ярмарки «Золотая осень – 2018». Темой встречи стали возможности искусственного интеллекта в АПК и инновационные технологии, меняющие сельское хозяйство.

- Использование информационных технологий в АПК позволяет сократить нехватку кадров на селе, уменьшить расход ГСМ, электроэнергии, — подчеркнула начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Ирина Черданцева.

- Мы разработали модуль «электронный мозг», анализирующий ситуацию в поле и выполняющий функции механизатора, — пояснил Андрей Гельцер. — В базовой комплектации система представляет собой камеру, которая устанавливается на кронштейне снаружи комбайна, и управляющий блок, так называемый «мозг».

В ноябре в Томске состоится заседание рабочей группы, планирующей реализовать пилотный проект управления сельхозтехникой с использованием систем искусственного интеллекта и машинного зрения, и хозяйств, готовых к внедрению инноваций в тестовом режиме.

На семинаре также были презентованы инновационные разработки для «умной фермы», которые при малых затратах приносят большой экономический эффект и упрощают работу фермера.