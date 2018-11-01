Томские ученые разработали лекарство от язвы без побочных эффектов

1 Нояб. 10:50 2018-11-01T10:51:03+03:00

Препарат на основе флавоноидов способен повысить устойчивость слизистой оболочки желудка при стрессорном повреждении и при употреблении нестероидных противовоспалительных средств. Пресс-служба ТГУ Фото: Из открытых источников

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Ученые лаборатории фитохимии СибБС ТГУ выделили из растений комплекс биологически активных веществ – флавоноидов. Этот комплекс стал основой для нового средства, обладающего мягким действием и практически лишенного побочных эффектов.

– Заболевания органов пищеварения отличаются широким распространением и занимают третье место среди причин летальности после патологий сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваний, – говорит заведующая лабораторией фитохимии СибБС ТГУ Лариса Зибарева. – Препарат на основе флавоноидов способен повысить устойчивость слизистой оболочки желудка при стрессорном повреждении и при употреблении нестероидных противовоспалительных средств.

Основой для нового препарата стали биологически активные вещества, выделенные фитохимиками из надземной части многолетнего растения лихнис халцедонский. В Томской области он занесен в Красную книгу, поэтому сырье для экспериментов было выращено специально.

Исследования комплекса флавоноидов, проведенные на базе НИИ ФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, показали, что выделенные фитохимиками вещества обладают противоязвенным и ранозаживляющим действием, снижают вязкость крови, улучшают кровоснабжение ишемизированных участков тканей.

Комплекс флавоноидов лихниса халцедонского можно использовать и в качестве основы для создания новых анальгетиков, имеющих гораздо меньше противопоказаний к применению, нежели современные обезболивающие «синтетики».