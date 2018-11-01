Томские волонтеры ищут мужчину, пропавшего 27 октября ночью

1 Нояб. 10:02 2018-11-01T10:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда Victoria разыскивают томича, пропавшего 27 октября. Денис Мелетин вышел из дома около 2.00 в районе вокзала Томск-1, и до сих неизвестно, где он находится.

Мужчина был одет в голубую шапку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную куртку. У 33-летнего пропавшего голубые глаза и русые волосы.

Из особых примет - у Дениса нет верхних зубов, на теле шрам от груди до талии после операции.

Также волонтеры "Лизы Алерт" до сих пор разыскивают Сергея Нохрина. Житель села Петухово Томского района ушел из дома 21 октября в неизвестном направлении, и до сих пор о нем никаких вестей.

У Сергея есть особая примета - один глаз у него закрыт. Рост парня 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, бритый наголо.