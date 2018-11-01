Иномарка врезалась в "скорую помощь" в Томске
Инцидент произошел 1 ноября около 7.30 утра. На улице Бела Куна, 22, по предварительной информации, автомобиль Honda, выезжая из двора на главную дорогу, столкнулся с машиной "скорой помощи".
- В результате происшествия медицинский сотрудник доставлен в больницу для осмотра, - сообщили нам в пресс-службе МВД России по Томской области.
Ранее сообщалось, что с томича взыскали 350 000 рублей за смертельное ДТП 9-летней давности. После долгого расследования на виновника аварии завели уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В 2015 году его прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, однако недавно родственники погибшего обратились в суд за компенсацией морального вреда.