В Лагерном саду Томска планируют установить 150 новых светильников

1 Нояб. 08:10 2018-11-01T08:15:17+03:00

В среду, 31 октября, состоялось выездное совещание мэрии в Лагерном саду. Фото: из открытых источников

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В среду, 31 октября, состоялось выездное совещание мэрии в Лагерном саду. Участники мероприятия обошли территорию, оценили объем работ по благоустройству, выполненный в этом году, и обсудили перспективы развития этого общественного пространства.

В этом году здесь продолжили асфальтирование и установку освещения работы были продолжены на нижней террасе. К чемпионату мира по футболу установили большой светодиодный экран, смонтированы трибуны на 3000 посадочных ступеней, сделаны газоны и тротуары. По завершению основных работ за счет средств экономии были сделаны дорожки из щебня и плитки , установлены скамейки, урны, высажена живая изгородь. Помимо этого здесь будет установлено дополнительно еще 75 светильников.

До конца ноября на общественном совете обсудят варианты будущего оформления мемориальной части Лагерного сада. Помимо этого, в ремонте нуждается сцена на нижней террасе Лагерного сада.

Городские власти рассчитывают полностью реализовать все задуманное до 2023 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».