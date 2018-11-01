С томича взыскали 350 000 рублей за смертельное ДТП

1 Нояб. 07:05 2018-11-01T07:06:22+03:00

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Суд взыскал с виновника смертельного ДТП 9-летней давности компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2009 году на трассе М-53 "Байкал" в Новосибирской области в результате ДТП погиб 23-летний молодой человек. После долгого расследования на виновника аварии завели уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В 2015 году его прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего его вину, а также указывая, что ДТП возникло из-за разгерметизации колеса, то есть, по независящей от него причине.

В итоге суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу родственников погибшего 350 000 рублей. При этом 500 тысяч виновник аварии уже выплатил во время следствия.

Судебное решение в законную силу не вступило.