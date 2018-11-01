2018-11-01T07:06:22+03:00
Происшествия

С томича взыскали 350 000 рублей за смертельное ДТП

Он сбил человека 9 лет назад
Елена Чечнева
Поделиться:
Он сбил человека 9 лет назадОн сбил человека 9 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Суд взыскал с виновника смертельного ДТП 9-летней давности компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2009 году на трассе М-53 "Байкал" в Новосибирской области в результате ДТП погиб 23-летний молодой человек. После долгого расследования на виновника аварии завели уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В 2015 году его прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего его вину, а также указывая, что ДТП возникло из-за разгерметизации колеса, то есть, по независящей от него причине.

В итоге суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу родственников погибшего 350 000 рублей. При этом 500 тысяч виновник аварии уже выплатил во время следствия.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед