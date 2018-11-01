2018-11-01T05:23:13+03:00
Общество

Знаки на запрет дорожной парковки появятся на пяти улицах Томска

Их действие вступит в силу через 20 дней
Елена Чечнева
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Действие запрещающих знаков вступит в силу через 20 дней. Фото: пресс-служба мэрии ТомскаДействие запрещающих знаков вступит в силу через 20 дней. Фото: пресс-служба мэрии ТомскаФото: из открытых источников
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На нескольких улицах областного центра дополнительно устанавливают дорожные знаки, запрещающие стоянку с 22.00 до 6.00 в будние дни. В это время будет проводиться уборка снега техникой «Спецавтохозяйства» и подрядчиков.

Дополнительные знаки появятся на участках ул. Алтайской (от ул. О.Кошевого до ул. Л.Толстого), ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Карташова), а также на всем протяжении ул. Крячкова, Вокзальной и Партизанской.

- Эта мера поможет спецтехнике эффективней справляться с оперативной уборкой на указанных участках. Всего в Томске знаки, ограничивающие стоянку для уборки улиц, расположены на 15 основных дорогах. Работа по их установке началась три года назад», - отметил мэр Иван Кляйн.

Действие запрещающих знаков, по информации пресс-службы городской администрации, вступит в силу через 20 дней.

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