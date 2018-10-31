2018-10-31T17:19:51+03:00
Происшествия

Томича отправят в колонию строгого режима за кражу игровой приставки

Он совершил преступление, имея непогашенные судимости
Елена Чечнева
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Жителя областного центра признали виновным по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как установило следствие, в апреле этого года 26-летний подсудимый арендовал игровую приставку Sony Playstation 3 через интернет. Он пользовался ей двое суток, а потом решил продать в комиссионный магазин. Сделку он осуществил через своего знакомого и выручил 2,5 тысячи рублей. Полученные деньги молодой человек потратил на спиртное. Сумма ущерба, нанесенного владельцу приставки, составила 18 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Однако Октябрьский районный суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима из-за того, что преступление было совершено в период непогашенных судимостей за квартирные кражи.

Приговор в законную силу не вступил.

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