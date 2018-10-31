В Томской области пенсионера задержали за незаконное хранение боеприпасов

31 Окт. 11:47 2018-10-31T11:47:14+03:00

Он находится под подпиской о невыезде. Фото: Архив "КП"

Он находится под подпиской о невыезде

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Асиновские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области задержали жителя села Батурино Асиновского района. Мужчину 1953 года рождения заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ранее судим он не был.

По предварительной информации, подозреваемый незаконно хранил в доме и надворных постройках винтовку «ТОЗ-8М» калибра 5,6мм, а также более 1400 различных боеприпасов. Все это правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.