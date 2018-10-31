2018-10-31T09:02:12+03:00
Происшествия

Житель Томского района сбил велосипедиста, находясь под наркотиками

Дело направили в суд
Елена Чечнева
Поделиться:
Дело направили в судДело направили в судФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Областная прокуратура направила в суд дело 30-летнего жителя Томского района. Мужчину обвиняют по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, авария произошла поздним вечером в июне этого года. Обвиняемый ехал на автомобиле «Chevrolet Klas (Aveo)» по улице Богдана Хмельницкого в Томске, в сторону переулка Пржевальского. При повороте через полосу встречного движения во двор мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в велосипедиста. Последний получил тяжелую травму головы.

- При прохождении освидетельствования оказалось, что в момент аварии ее виновник находился в состоянии наркотического опьянения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед