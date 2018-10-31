Житель Томского района сбил велосипедиста, находясь под наркотиками

31 Окт. 09:02 2018-10-31T09:02:12+03:00

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Областная прокуратура направила в суд дело 30-летнего жителя Томского района. Мужчину обвиняют по статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, авария произошла поздним вечером в июне этого года. Обвиняемый ехал на автомобиле «Chevrolet Klas (Aveo)» по улице Богдана Хмельницкого в Томске, в сторону переулка Пржевальского. При повороте через полосу встречного движения во двор мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в велосипедиста. Последний получил тяжелую травму головы.

- При прохождении освидетельствования оказалось, что в момент аварии ее виновник находился в состоянии наркотического опьянения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.