2018-10-31T08:31:26+03:00
Туризм

Томский аэропорт начинает рейсы до Екатеринбурга

Улететь в самый крупный уральский город можно будет со 2 ноября
Елена Чечнева
Поделиться:
Улететь в самый крупный уральский город можно будет со 2 ноябряУлететь в самый крупный уральский город можно будет со 2 ноябряФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Пресс-служба аэропорта "Томск" разместила информацию о возобновлении рейса Томск – Екатеринбург. Улететь в уральскую столицу можно будет два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полеты будут выполняться на 50-местном воздушном судне Bombardier CRJ-200.

Вылетев из Екатеринбурга в 6.50, пассажиры окажутся в Томске в 11.15 местного времени. А вот путешественники из Томска в Екатеринбург, вылетев в 12.10, приземлятся всего через сорок минут - в 12.50.

- Лётная программа составлена таким образом, чтобы пассажиры смогли летать не только до Екатеринбурга, но и продолжали пользоваться удобными стыковочными рейсами в: Сочи, Астану, Дубай, Тюмень, Благовещенск и другие аэропорты представленные в сети международного аэропорта Екатеринбурга, - объяснили в пресс-службе "Томска".

Билеты на рейс Томск – Екатеринбург можно приобрести во всех авиакассах города.

Напомним, в начале октября сообщалось о возобновлении прямых рейсов в Тюмень и Екатеринбург в рамках госпрограммы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед