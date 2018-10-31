Томский аэропорт начинает рейсы до Екатеринбурга

31 Окт. 08:31 2018-10-31T08:31:26+03:00

Улететь в самый крупный уральский город можно будет со 2 ноября Фото: из открытых источников

Улететь в самый крупный уральский город можно будет со 2 ноября

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Пресс-служба аэропорта "Томск" разместила информацию о возобновлении рейса Томск – Екатеринбург. Улететь в уральскую столицу можно будет два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полеты будут выполняться на 50-местном воздушном судне Bombardier CRJ-200.

Вылетев из Екатеринбурга в 6.50, пассажиры окажутся в Томске в 11.15 местного времени. А вот путешественники из Томска в Екатеринбург, вылетев в 12.10, приземлятся всего через сорок минут - в 12.50.

- Лётная программа составлена таким образом, чтобы пассажиры смогли летать не только до Екатеринбурга, но и продолжали пользоваться удобными стыковочными рейсами в: Сочи, Астану, Дубай, Тюмень, Благовещенск и другие аэропорты представленные в сети международного аэропорта Екатеринбурга, - объяснили в пресс-службе "Томска".

Билеты на рейс Томск – Екатеринбург можно приобрести во всех авиакассах города.

Напомним, в начале октября сообщалось о возобновлении прямых рейсов в Тюмень и Екатеринбург в рамках госпрограммы.