Прокуратура начала "горячую линию" по защите прав детей-сирот в Томске
В среду, 31 октября, с 10-00 до 17-00 часов в прокуратуре Советского района Томска работает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такая информация размещена на сайте областного ведомства.
Жители района смогут сообщить обо всех нарушениях прав сирот, включая случаи незаконного отказа администрацией Советского района в постановке лиц указанной категории на соответствующий учет.
На вопросы томичей ответит старший помощник прокурора района Заволокина Татьяна Степановна.
- По поступившим сведениям о нарушениях закона будут проведены проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Томской области.
Позвонить на «горячую линию можно по номеру 530-530.