Прокуратура начала "горячую линию" по защите прав детей-сирот в Томске

31 Окт. 07:01 2018-10-31T07:04:45+03:00

По информации о нарушениях закона проведут прокурорские проверки Фото: из открытых источников

По информации о нарушениях закона проведут прокурорские проверки

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В среду, 31 октября, с 10-00 до 17-00 часов в прокуратуре Советского района Томска работает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такая информация размещена на сайте областного ведомства.

Жители района смогут сообщить обо всех нарушениях прав сирот, включая случаи незаконного отказа администрацией Советского района в постановке лиц указанной категории на соответствующий учет.

На вопросы томичей ответит старший помощник прокурора района Заволокина Татьяна Степановна.

- По поступившим сведениям о нарушениях закона будут проведены проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Томской области.

Позвонить на «горячую линию можно по номеру 530-530.