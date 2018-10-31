2018-10-31T06:04:29+03:00
Общество

Гололед в Томске стал причиной пробок и аварий

В городе образовались 6-балльные пробки
Елена Чечнева
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Согласно сервису "Яндекс-Пробки", на момент публикации заторы на дорогах в Томске оценивались на 6 баллов.Согласно сервису "Яндекс-Пробки", на момент публикации заторы на дорогах в Томске оценивались на 6 баллов.Фото: СОЦСЕТИ
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Согласно сервису "Яндекс-Пробки", на момент публикации заторы на дорогах в Томске оценивались на 6 баллов. На карте отображаются 3 ДТП - два на улице Пушкина и одно на Комсомольском проспекте. Кроме того, затруднено движение на Дальне-Ключевской, Большой Подгорной, улицах Пушкина, Сибирской, Иркутском тракте, Герцена, Шевченко, проспектах Фрунзе, Кирова и Комсомольском, улице Елизаровых.

Напомним, на 31 октября и 1 ноября в Томске и области объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания.

Как сообщает томский гидрометцентр, днем 31 октября и 1 ноября в Томской области ожидается сильная гололедица на дорогах, похолодание и осадки преимущественно в виде снега.

Днем столбик термометра опустится до -1, -6 градусов, а в северных районах похолодание дойдет до -11. В Томске температура ожидается -2…-4 градуса.

- В условиях гололеда томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов, - отмечают в пресс-службе мэрии областного центра.

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