2018-10-31T05:28:46+03:00
Общество

В Томской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается похолодание и гололед
Елена Чечнева
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В регионе ожидается похолодание и гололедВ регионе ожидается похолодание и гололедФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Как сообщает томский гидрометцентр, днем 31 октября и 1 ноября в Томской области ожидается сильная гололедица на дорогах, похолодание и осадки преимущественно в виде снега.

Днем столбик термометра опустится до -1, -6 градусов, а в северных районах похолодание дойдет до -11. В Томске температура ожидается -2…-4 градуса.

- В условиях гололеда томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов, - отмечают в пресс-службе мэрии областного центра.

МЧС России по Томской области просит жителей региона с осторожностью пользоваться обогревателями, поскольку они становятся одной из самых частых причин пожара в холодное время года.

- Использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Рядом с ними не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы. Обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов. При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии, - предупреждают в пресс-службе ведомства.

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